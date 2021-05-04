Петербург возобновил регулярное авиасообщение с Каиром

Въезд иностранцев в Египет возможен при наличии отрицательного теста на ковид. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Регулярное авиасообщение Петербурга с Каиром, прерванное в 2015 году, когда в небе над Синайским полуостровом был взорван рейс 9268 с 224 пассажирами и членами экипажа на борту, возобновлено. Сегодня днем, 4 мая, в направлении столицы Египта из аэропорта Пулково вылетел первый рейс.

– Перелеты компании Nordwind будут осуществляться раз в неделю, по вторникам, на Боинге 737-800 компоновкой 189 пассажирских мест, – сообщают в «Воздушных Воротах Северной Столицы». – Вылет из Петербурга в 12:45, прилет в 17:00. Отправление из Каира в 19:00, прибытие в 01:15. По мере восстановления международного воздушного сообщения могут вноситься изменения в частоту выполнения рейсов.

Въезд иностранцев в Египет возможен при наличии теста на ковид. Все пассажиры от шести лет и старше обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Тест должен быть сделан не раньше, чем за 72 часа до вылета, а сертификат – переведен на арабский или английский.

Напомним, пассажирские рейсы в Каир – ими петербуржцы пользовались с пересадкой – возобновили после теракта в 2018 году. Чартерное сообщение между курортами Египта и Россией все еще не возобновлено.