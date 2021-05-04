Бетон и арматуру сбросили в Дудергофку при демонтаже моста

Виновнику загромождения русла реки может быть выписан штраф вплоть до 100 тысяч рублей. Фото: Северо-Западное Управление Росприроднадзора

Пешеходный мост через реку Дудергофка в Петербурге «демонтировали» прямо в воду. О том, что во время работ вниз сбросили бетон и куски арматуры, сообщает Управление Росприроднадзора по Северо-Западу.

– Государственный инспектор оперативно выехал на место, – сообщают в ведомстве. – В реке в момент осмотра наблюдались обломки бетонных конструкций.

Такой метод разбора моста хоть и экономит труд рабочих, но нарушает закон. Фото: Северо-Западное Управление Росприроднадзора

Такой метод разбора моста хоть и экономит труд рабочих, но нарушает условия пользования водным объектом, а это уже административная статья. Впрочем, не исключено, что конструкция могла частично обрушиться самопроизвольно.

На данный момент специалисты выясняют, как и благодаря кому обломки моста оказались в воде. По итогам проверки виновнику загромождения русла реки может быть выписан штраф вплоть до 100 тысяч рублей. Расчистить реку подрядчику, вероятно, также придется за свой счет.