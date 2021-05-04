По номеру «122» можно записаться на прием к врачу

Схема записи по телефону к доктору та же, что и через портал или автомат в регистратуре. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Служба «122», по номеру которой можно задать любой вопрос, связанный с коронавирусом в Петербурге, расширяет направления работы: теперь по единому номеру можно еще и записаться на прием к врачу. Ранее служба «122» взяла на себя функции по вызову врача на дом и записи горожан на вакцинацию от ковида.

Новшество ввели с начала мая. Взять талончик дистанционно можно к доктору поликлиники, к которой вы прикреплены. При отсутствии свободных мест в расписании вас поставят в лист ожидания. Всего за три дня, которые пришлись на праздничные выходные, возможностью воспользовались уже 150 человек.

– Мы продолжаем наращивать темпы цифровизации здравоохранения, – отмечает губернатор Александр Беглов. – Получение медицинской помощи должно быть удобным и доступным.

Ранее жители города не раз жаловались на то, что дозвон до поликлиники и до операторов районных центров записи занимает не один час, а возможность запланировать прием через портал «Здоровье петербуржца» есть не у всех.