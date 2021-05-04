Настоящее майское тепло придет в Петербург к концу праздников

В понедельник, 10 мая, градусник внезапно покажет плюс 18. Фото: Олег УКЛАДОВ

Длинные майские выходные, объявленные президентом, обманули ожидания петербуржцев: на пикники и прогулки по набережным уже который день не дает выйти промозглая дождливая погода. По данным синоптиков Росгидромета, она останется такой вплоть до понедельника, 10 мая.

– Завтра, 5 мая, – небольшие ночные осадки в виде мокрого снега, днем – дожди, – не радуют в Северо-Западном Росгидромете. – Ветер слабый, переходящий в умеренный. Температура воздуха ночью опустится до минус одного, днем повысится до пяти-семи градусов тепла.

К счастью, в четверг, 6 мая, заморозки уже не предвидятся: за сутки столбик термометра будет колебаться в амплитуде от трех до девяти градусов выше нуля. А вот дожди никуда не денутся и даже усилятся.

Смилостивится небесная канцелярия лишь в пятницу, 7 мая. Дождик станет небольшим, воздух прогреется до десяти градусов. Тренд на потепление продолжится и в последующие дни. А в понедельник, 10 мая, градусник внезапно покажет плюс 18 – и это при том, что днем ранее будет максимум плюс 12. Впрочем, вероятность небольших дождей синоптики пока не отметают.