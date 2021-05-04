За неделю число заболевших коронавирусом снизилось в три раза, выздоровевших – упало в пять раз

Из 5248 коек свободно 19,8 процента, а доля тяжелых больных составляет 28 процентов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Свежая статистика Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса в Петербурге внушает «ощущение мнимого благополучия». Судя по цифрам, за неделю число заболевших ковидом, обратившихся за медпомощью, снизилось в три раза, а выздоровевших и вовсе упало в пять раз.

– Значительное снижение регистрации новых случаев COVID-19 связано с тем, что данные неделю назад собирались в рабочий день, – объясняют специалисты совета. – В праздничные и выходные дни за медпомощью обращается значительно меньше людей, чем в будни. Поэтому не совсем корректно ориентироваться только на этот индикатор.

К тому же, ряд показателей продолжает расти. Например, число госпитализаций взрослых с ковид-ассоциированными состояниями увеличилось более чем на 10 процентов. Из 5248 коек свободно 19,8 процента, а доля тяжелых больных составляет 28 процентов. На ИВЛ находятся 175 человек.

Прививку от коронавируса уже сделали 573 057 человек, их которых 443 242 полностью завершили цикл вакцинации из двух инъекций. В запасе, по последним данным, остается 118 265 комплектов вакцины в поликлиниках и еще 76 080 – на фармбазе.