К 9 Мая ветераны Петербурга получат выплаты и продуктовые наборы

На сегодня Петербург насчитывает более 312 тысяч ветеранов и инвалидов войны, узников концлагерей, блокадников и детей войны. Фото: Архив КП

Ко Дню Победы в Петербурге чествуют ветеранов не только словом, но и делом. С 30 апреля в городе автоматически начали перечислять на пенсионные счета почетных жителей праздничные выплаты.

Выплаты к 9 Мая полагаются участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (десять тысяч рублей); ветеранам ВОВ (в том числе блокадникам и труженникам тыла), несовершеннолетним узникам концлагерей, ветеранам боевых действий из числа участников разминирования объектов и боевого траления, а также блокадникам, не имеющим официального статуса (семь тысяч рублей); вдовам и вдовцам военных, погибших с войну, а также супругам умерших участников и инвалидов ВОВ (четыре тысячи); детям войны (три тысячи).

На сегодня Петербург насчитывает более 312 тысяч таких жителей. В сумме на выплаты направили 1,3 миллиарда рублей, сообщают в Смольном.

Наряду с выплатами, ветеранам вручат продуктовые наборы. Они включают крупы, макароны, подсолнечное масло, консервированные овощи, сладости и чай. К празднику волонтеры развезут по домам 6400 наборов.