В аварии на КАД загорелась машина и пострадал ребенок

Легковушка влетела под «Газель» и вспыхнула. Фото: vk.com/spb_today

ДТП с возгоранием затормозило проезд по внутренней стороне КАД сегодня вечером, 4 мая. Примерно в 17:00 на участке между развязками с Дачным проспектом и Таллинским шоссе столкнулись три авто: две легковушки и грузовик.

Судя по сделанным очевидцами кадрам, грузовик влетел в легковую машину сзади, а в него, в свою очередь, врезалось еще одно авто, которое и загорелось.

Участниками ДТП стали три машины. Фото: vk.com/spb_today

– Машина долго под «Газелью» горела, – пишет в сети очевидец Иван. – Спасибо грузовику, который ее выдернул: до этого пытались дернуть, но только тросы рвали, настолько плотно под «Газелью» она сидела.

Чудом ДТП обошлось без жертв.

– В результате аварии в одном из автомобилей пострадал пятилетний ребенок, – сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. – Девочка получила легкие травмы.

По факту аварии идет проверка.