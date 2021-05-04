К 9 Мая подсветили памятники Дороги жизни

Светодиоды озарили столбы в черте Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Три из 46 мемориальных столбов Дороги жизни, которые находятся в черте Петербурга, подсветили светодиодами. Об этом сообщают администрации города на Неве.

– Мы храним память о героической обороне Ленинграда, о подвиге людей, которые доставляли в осажденный город продовольствие, медикаменты и боеприпасы. «Зеленый пояс Славы» создавали сами ленинградцы-петербуржцы, и очень важно, чтобы каждый памятный знак этого мемориального комплекса содержался в порядке и был виден издалека в любое время дня и ночи, – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ко Дню Победы подсветку получили и четыре стелы Ржевского коридора: он начинается от станции Ржевка, куда в блокаду по Дороге жизни прибывал транспорт с Большой земли, и проходит вдоль улицы Коммуны, Ильинского сада, шоссе Революции.

Все работы выполнили специалисты «Ленсвета». Они же помогли осветить к 9 Мая стелу в Приморском парке Победы.