Дорожный конфликт в Гатчине закончился стрельбой и поножовщиной

За вооруженное хулиганство мужчине грозит до семи лет за решеткой. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Два участника дорожного движения оказались в больнице после встречи с несдержанным и вооруженным водителем из одной из стран Закавказья в ночь на 4 мая. Его аргументами в спорте, развернувшемся у дома №1 по улице Чкалова в Гатчине, стали травматический пистолет и некий острый предмет.

– Мужчины 41 и 44 лет получили травмы в ходе дорожного конфликта с водителем автомобиля «Хендай», который сначала выстрелил в одного из оппонентов, а после нанес резаные травмы второму, – сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Раненые и побежденные, мужчины самостоятельно обратились в больницу в четвертом часу утра. Медики передали информацию о пациентах с криминальными травмами полиции.

Стрелка оперативно разыскали, задержали и доставили в отделение. За вооруженное хулиганство мужчине грозит до семи лет за решеткой.