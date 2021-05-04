Письмо руки Петра Первого выставили на аукцион за 2,8 миллиона рублей

Компанию письму Петра на аукционе составят автографы Кутузова и Евангелие времен Ивана Грозного. Фото: Олег ЗОЛОТО

Уникальный документ представит на аукционе в конце мая «Литфонд»: за 2,8 миллиона рублей можно попытаться стать владельцем письма, который в 1708 году написал сам Петр Великий.

Речь идет о послании, адресованном князю Василию Долгорукому прямиком в действующую армию. Письмо посвящено Булавинскому восстанию – бунту казаков под предводительством Кондратия Булавина, которое охватило весь юг России. Восстание было жестко подавлено: 200 человек показательно казнили, минимум восемь донских станиц уничтожили. В результате Дон потерял былую независимость и до трети населения.

Разборчивым почерком первый император России не отличался. Фото: «Литфонд»

– Рукопись находится в хорошем состоянии, выполнена профессиональная реставрация листа, – сообщают в аукционном доме.

Ранее письмо Петра Первого хранилось в собрании одного из величайших коллекционеров автографов, Альбина Шрама, и было продано на аукционе Christie’s после его смерти. А до этого автограф императора, предположительно, украшал домашнюю коллекцию Волконских.

Компанию письму Петра на аукционе составят автографы Кутузова, оцененные в 1,8 миллиона каждый, и Евангелие времен Ивана Грозного, стартовая цена которому – девять миллионов рублей.