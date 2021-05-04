Появилось видео с места пожара в Ленобласти, в котором погибли два ребенка

На месте работают лучшие криминалисты и следователи Ленобласти.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Первые видеокадры с места пожара в квартире на улице Центральная в поселке Федоровское, что под Тосно Ленинградской области, опубликовал региональный Следственный комитет. На записи видны закопченные стены: пламя охватило 15 квадратных метров помещения.
Судя по видео, пожар начался с кухни. По одной из версий, незадолго до возгорания компания из пяти подростков пыталась приготовить себе покушать на газовой плите. До прибытия спасателей ребята пытались справиться с огнем самостоятельно.
В результате два ребенка погибли: одному было 15 лет, второй завтра должен был отпраздновать 16-летие. Пожарные безуспешно пытались реанимировать ребят до прибытия медиков. Еще один подросток попал в больницу с ожогами. Остальные два школьника спаслись из огня невредимыми.
По факту причинения смерти по неосторожности завели уголовное дело. На месте работают лучшие криминалисты и следователи Ленобласти.
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