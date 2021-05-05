Реставрационную компанию «Меандр» обязали выплатить 31 миллион рублей министерству культуры России

Ранее компанию «Меандр» называли одним из крупнейших участников реставрационного рынка в России. Фото: Олег ЗОЛОТО

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал компанию «Меандр» - одну из крупнейших в нашей стране компаний, занимающихся реставрацией исторических объектов – выплатить 31 000 000 рублей министерству культуры России. Причина – срыв контрактов по 26 памятникам архитектуры. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте суда.

- Из этой суммы порядка 6 000 000 составляет основной долг, все остальное – штрафные санкции, - уточняется в документах. – Следует также отметить, что ООО «Меандр» в настоящий момент находится под наблюдением из-за запущенной процедуры банкротства.

На момент подачи иска за «Меандром» числилось 26 государственных контрактов: помимо прочего ее специалисты взялись за реставрацию Высоко-Петровского мужского монастыря, храма Воскресения Христова в Кадашах и Новодевичьего монастыря. Согласно определению суда, по большинству объектов компания не предоставила документацию о ходе выполнения работ, а по некоторым еще и ухитрилась «неосновательно обогатиться».