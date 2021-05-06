Гражданин Грузии, ехавший на Cadillac Escalade, устроил смертельную аварию на трассе «Петербург-Псков»

Смертельная авария произошла на 149 километре трассы «Санкт-Петербург-Псков». 47-летний гражданин Грузии ехал по дороге на Cadillac Escalade, когда не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где ехала семейная пара на "Шкоде Рапид".

- 36-летня пассажирка «Шкода Рапид» скончалась в карете скорой помощи, а водитель «Шкода Рапид» госпитализирован в тяжелом состоянии, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Сейчас полицейские уже задержали водителя «Кадиллака». Известно, что ранее он уже был ранее судим. Сейчас он находится в ИВС.