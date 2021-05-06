В Невском районе трактористы во время раскопок напоролись на артиллерийские снаряды

К счастью, обошлось без ЧП Фото: Росгвардия

В Санкт-Петербурге строители во время раскопок экскаватором в Невском районе города наткнулись на боеприпас времен Великой Отечественной войны. Рабочие сразу же сообщили об опасной находке в дежурную часть.

- Прибывшая на место группа разминирования ОМОН ГУ Росгвардии осмотрела прилегающую территорию и обнаружила еще один подозрительный предмет меньшего размера, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. - Обследовав находки, специалисты-взрывотехники установили, что это артиллерийские снаряды калибра 152-миллиметров и 75-миллиметров времен Великой Отечественной войны.

Оба боеприпасы были съедены ржавчиной. Тем не мене, сотрудники ОМОН вывезли их на полигон, где уничтожили.