В Ленобласти сын убил и расчленил свою мать, закопав ее останки возле кладбища

Сыщики и следователи нашли останки женщины Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области раскрыли убийство 64-летней пенсионерки из города Сертолово, которая пропала в августе 2020 года. Следователи сразу же заподозрили, что женщина стала жертвой преступления и возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Взгляд оперативников пал на 40-летнего сына пропавшей женщины. Его сразу же задержали и взяли под арест. Однако найти тело женщины удалось только сейчас. Оказалось, что после убийства, тело жертвы расчленили и похоронили возле кладбища.

- По месту проживания подозреваемого изъято предполагаемое орудие преступления, - сообщают в СУ СКР по Ленинградской области. - 5 мая 2021 года следователями совместно с сотрудниками полицией и кинологом недалеко от кладбища у города Сертолово Всеволожского района Ленинградской области были обнаружены останки 64-летней женщины. Ее части тела были помещены в пакеты и упакованы в рюкзак.

Сейчас следователи устанавливают причины убийства. Части тела отправлены на судмедэкспертизу. Мужчине грозит до 15 лет колонии.