Число выздоровевших от коронавируса в Петербурге за неделю снизилось почти на треть

В больницах растет число пациентов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за прошедшую неделю почти на треть снизилось число людей, выздоровевших от коронавируса за сутки. Если 29 апреля было выписано с больничного больше тысяч человек, то 6 апреля от инфекции избавились лишь 743 человека. Падение числа выздоровевших составило 28,5 процентов. При этом число людей, находящихся под наблюдением врачей - увеличилось.

- Количество пациентов, находящихся под наблюдением с подтвержденным диагнозом коронавирус, увеличилось на 0,6 процентов, - говорится в отчете правительства города.

Сейчас под наблюдением врачей находятся 14 тысяч 649 человек. Из них в больницах находится 2 тысячи 831 человек, остальные - на амбулаторном лечении.