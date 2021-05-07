Полиция Петербурга ищет неизвестного «Даню», надругавшегося над дошкольницей

В Петербурге ищут растлителя 6-летней девочки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает неизвестного мужчину по имени Даниил, которого обвинили в надругательстве над 6-летней дошкольницей. Девочка нашла в себе силы рассказать о пережитом ужасе только спустя три года после произошедшего. Шокированный отец девочки сразу же пошел в полицию.

- Мать с отцом развелись. В последнее время женщина встречалась с неким мужчиной, которого звала «Даня». По сообщению отца, именно он в период с 2017 по 2018 годы совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его несовершеннолетней дочери, ей тогда было всего 6 лет, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела, проводится проверка.