Полиция разыскивает мужчину, избившего 15-летнюю девочку в Петербурге

В Петербурге полиция разыскивает мужчину, избившего девочку Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает мужчину, который избил школьницу. В начала десятого часа вечера пятницы, 7 мая 2021 года, в отделение МВД по Петроградскому району обратилась 43-летняя женщина, работающая администратором одного из магазинов одежды, которая рассказала, что ее дочь избили на улице.

- Женщина пояснила, что в 20:50 часов у дома 42 по Большому проспекту неизвестный мужчина побил ее 15-летнюю дочь, ученицу девятого класса, после чего сбежал, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

После побоев девочку госпитализировали в больницу. Врачи осмотрели школьницу. Сейчас она находится в удовлетворительном состоянии.

Из-за чего произошел конфликт у девочки с неизвестным мужчиной, полиция не уточняет. На данный момент правоохранители проводят проверку. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.