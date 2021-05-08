Приезжий из Карелии убил мужчину и ранил женщину в коммуналке Петербурга

Гость убил хозяина коммуналки и порезал женщину в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Приезжий из Карелии убил мужчину и ранил женщину, у которых находился в гостях в Санкт-Петербурге. В первом часу ночи 7 мая 2021 года в полицию поступило сообщение о том, что в коммунальной квартире дома 16 по Чкаловскому проспекту произошла поножовщина. На место немедленно выехал наряд.

- Полицейские выяснили, что 41-летний уроженец Карелии, проживавший в Петербурге на улице Большая Зеленина, находился в гостях у 39-летней женщины и 41-летнего мужчины в коммуналке. Компания выпивала, но началась ссора. Гость схватил нож и порезал хозяев, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Раненных госпитализировали в больницу. Однако мужчина в 6 часов утра скончался. Женщина находится в тяжелом состоянии. У нее изрезана грудь, рука, а также в грудной клетке находится инородное тело.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Возбуждены уголовные дела. Известно, что ранее он уже был судим за кражу.