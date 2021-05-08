Мужчина забрался на Медного Всадника и потрогал коня между задних ног

Мужчина забрался на памятник "Медный Всадник", чтобы потрогать коня между ног Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге прохожие запечатлели на видео мужчину, который решил потрогать коня на памятнике Петру I Медный Всадник между задних ног. В субботу, 8 мая 2021 года, по социальным сетям разлетелись кадры смельчака, вскарабкавшегося по Гром-Камню.

- Ночью мужчина залез на Гром-Камень и погладил яйца у коня Медного Всадника, - написал в соцсети очевидец.

Причем, на кадрах видно, что добравшись до своей цели, дальше мужчина не полез и не стал проверять пространство между ног императора.

В соцсетях некоторые петербуржцы стали возмущаться, заявляя, что подобные действия мужчины - это вандализм. А другие посоветовали ему отправиться к Аничковому мосту, на котором установлены скульптуры сразу четырех коней.