Женщина четвертый месяц живет у входа в Александро-Невскую лавру в Петербурге

Женщина четвертый месяц живет на улице, обосновавшись у входа в Александро-Невскую лавру Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге прямо у входа в Александро-Невскую лавру уже четвертый месяц живет женщина. Спит прямо на земле, укрывшись мусорными пакетами. В субботу, 8 мая 2021 года, о бездомной рассказали в социальной сети местные жители. Многие пытались помочь женщине, однако от помощи та постоянно отказывается.

- Женщина лежит прямо на асфальте, прикрывшись мешками для мусора и старым тряпьем. Рядом стоит инвалидная коляска, - рассказали очевидцы.

Периодически женщине вызывают скорую помощь Фото: СОЦСЕТИ

Сама женщина, уроженка Одесской области, ей около 60 лет. Она рассказывала, что паспорт у нее отобрали цыгане в Москве. Сама при этом передвигаться из-за своей инвалидности не может.

Сердобольные люди вызывали ей скорую помощь. Приезжали медики и советовали обрабатывать ноги. Однако от дальнейшей помощи женщина также отказывалась. Как и от предложения установить ей хотя бы палатку, чтобы было теплее.