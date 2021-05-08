Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Дом. Семья8 мая 2021 20:53

Петербуржцы ищут дом для замерзающего под ледяным дождем пса

Собака уже несколько суток лежит, свернувшись калачиком, на улице
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий
Петербуржцы ищут дом или передержку для замерзающего под ледяным дождем пса

Петербуржцы ищут дом или передержку для замерзающего под ледяным дождем пса

Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге ищут дом или временную передержку для бездомного пса. Несчастную собаку нашли местные жители в пятницу, 7 мая 2021 года, в Петроградском районе. Замерзшее животное, свернувшись калачиком, лежит на земле под ледяным дождем. Неравнодушные горожане взывают к таким же сердобольным петербуржцам, готовым приютить собаку хотя бы на время.

- Кто сегодня был на улице, тот поймет! Там просто ледяной дождь, пробирающий до костей. А он там. Один. Под этим дождем. И у него нет никого. И ему каждую минуту угрожает опасность. Быть сбитым, избитым, подстреленным или отравленным, - написали организаторы приюта для собак "Особый друг".

Работники приюта просят взять собаку хотя бы на непродолжительное время, выделить место в прихожей или на веранде на даче.

- Обеспечение берем на себя. При необходимости, оплатим услуги передержки, только бы нашлось место с адекватными условиями и добрыми людьми, куда забрать его. Про его характер известно лишь, что контактный и не агрессор.

Желающие помочь собаке могут обратиться в приют по ссылке или позвонить координатору Анастасии по телефону +79675131864.

Живой уголок