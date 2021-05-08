Петербуржцы ищут дом для замерзающего под ледяным дождем пса

Петербуржцы ищут дом или передержку для замерзающего под ледяным дождем пса Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге ищут дом или временную передержку для бездомного пса. Несчастную собаку нашли местные жители в пятницу, 7 мая 2021 года, в Петроградском районе. Замерзшее животное, свернувшись калачиком, лежит на земле под ледяным дождем. Неравнодушные горожане взывают к таким же сердобольным петербуржцам, готовым приютить собаку хотя бы на время.

- Кто сегодня был на улице, тот поймет! Там просто ледяной дождь, пробирающий до костей. А он там. Один. Под этим дождем. И у него нет никого. И ему каждую минуту угрожает опасность. Быть сбитым, избитым, подстреленным или отравленным, - написали организаторы приюта для собак "Особый друг".

Работники приюта просят взять собаку хотя бы на непродолжительное время, выделить место в прихожей или на веранде на даче.

- Обеспечение берем на себя. При необходимости, оплатим услуги передержки, только бы нашлось место с адекватными условиями и добрыми людьми, куда забрать его. Про его характер известно лишь, что контактный и не агрессор.

Желающие помочь собаке могут обратиться в приют по ссылке или позвонить координатору Анастасии по телефону +79675131864.