Невский проспект и центр Петербурга перекрыли утром 9 мая

Невский проспект перекрыт. Фото: Олег ЗОЛОТО

Невский проспект от Садовой улицы и до Дворцовой набережной, прилегающие к нему улицы, а также Дворцовый мост и стрелка Васильевского острова были закрыты для движения транспорта утром 9 мая. На центральные магистрали Петербурга пускают только пешеходов.

- Проход на Невский проспект со стороны метро «Адмиралтейская» перекрыт полностью. Вот такие красавцы стоят. Попасть на Невский можно через набережную реки Мойки. А вот на Дворцовую площадь все равно не пускают - идем в обход по широкой дуге, - сообщают корреспонденты «КП-Петербург».

Причина перекрытий - подготовка к проведению парада Победы. Порядок прохода людей и машин обеспечивают сотрудники Росгвардии и полиции.

Что касается самого парада, то он начнется ровно в 10:00. Боевая техника уже готова, выстроилась на набережной Мойки и стоит на холостом ходу. А поскольку день ясный, то в параде примет участие и авиация.

Открыть центральную часть Петербурга для движения должны к 12:30.