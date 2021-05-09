О сбоях в сотовой связи в центре Петербурга сообщают горожане

Сотовая связь сбоит в центре Петербурга. Фото: Полина ШАНДРАК

Жители Петербурга, собравшиеся в центре города, чтобы посмотреть парад Победы, сообщают о сбое в работе сотовой связи. Об этом сообщили корреспонденты «Комсомолки», находящихся на Дворцовой площади.

Отметим, что в центре города собрались тысячи человек, которые своими глазами решили увидеть прохождение пеших колонн, военной техники а также продет боевой авиации, который стал возможен благодаря хорошей погоде.

С трибун за парадом победы наблюдают 250 ветеранов из Петербурга и Ленобласти.