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Общество9 мая 2021 10:31

О сбоях в сотовой связи в центре Петербурга сообщают горожане

Трудности возникли у нескольких операторов
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Сотовая связь сбоит в центре Петербурга.

Сотовая связь сбоит в центре Петербурга.

Фото: Полина ШАНДРАК

Жители Петербурга, собравшиеся в центре города, чтобы посмотреть парад Победы, сообщают о сбое в работе сотовой связи. Об этом сообщили корреспонденты «Комсомолки», находящихся на Дворцовой площади.

Отметим, что в центре города собрались тысячи человек, которые своими глазами решили увидеть прохождение пеших колонн, военной техники а также продет боевой авиации, который стал возможен благодаря хорошей погоде.

С трибун за парадом победы наблюдают 250 ветеранов из Петербурга и Ленобласти.