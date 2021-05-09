Более 16 тысяч человек обследовали на коронавирус в Петербурге за сутки

Медики Петербурга продолжают сражаться с коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более 16 тысяч жителей Санкт-Петербурга прошли тесторование на наличие коронавирусной инфекции ковид-19. Данные за минувшие сутки на утро 9 мая приводит пресс-служба Смольного со ссылкой на городской Оперативный штаб.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 16 210 человек, - уточняют в администрации Северной столицы.

Также за прошедшие 24 часа операторами Единой региональную информационно-справочной службы»122» было обработано 6070 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, что по тому же короткому номеру можно вызвать врача на дом или записаться на вакцинацию. Прививочные пункты работают и в праздничные дни.