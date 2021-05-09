Вестибюль 2 станции «Невский проспект» ограничен на вход из-за наплыва пассажиров

Вход на станцию "Невский проспект" ограничен. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Огромный поток пассажиров привел к ограничению работы второго вестибюля станции метро «Невский проспект», расположенного на канале Грибоедова. После просмотра парада Победы сюда пришли тысячи жителей Петербурга, решившие уехать домой.

- В 11:46 вестибюль 2 станции «Невский проспект» (выход на канал Грибоедова) закрыт на вход из-за большого пассажиропотока. Работает только на выход, - сообщала пресс-служба метрополитена.

Правда, через четыре минуты вход в вестибюль снова открыли, но в ограниченном режиме. Пассажирам советуют пользоваться другими входами в подземку.