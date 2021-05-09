Человека с простреленной головой нашли в машине на проспекте Мориса Тореза

Мужчину с ранением головы нашли в Выборгском районе Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мужчину с простреленной головой нашли утром 8 мая в Выборгском районе Петербурга. Неладное заподозрил сосед пострадавшего, увидев в заведенной машине человека в неестественной позе.

- В 9:40 вышедший на улицу сосед обнаружил раненного в закрытой, заведенной машине, после чего сообщил его жене позвонил в службу скорой помощи, - сообщает источник «КП-Петербург».

Через 20 минут на место прибыла бригада врачей, но открыть машину не получилось. С разрешения жены потерпевшего, сосед разбил стекло и раненного достали.

У него была диагностирована открытая черепно-мозговая травма височной области. Несмотря на серьезные травмы, раненный был жив. Его срочно госпитализировали.

Прибывшими полицейскими на месте был найден травматический пистолет. По факту ЧП начата проверка.