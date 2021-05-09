Море цветов принесли на Пискаревский мемориал жители Петербурга

Тысячи красных гвоздик легли к мемориалу на Пискаревском кладбище. Фото: Ирина ЖЕГЛОВА

Настоящее море цветов, в основном красных гвоздик- как символа скорби - образовалось на Пискаревском кладбище. 9 мая сюда, к мемориалу павшим в годы войны, пришли тысячи петербуржцев.

- Здесь практически все в цветах, людей очень много, - сообщают сотрудники «КП-Петербург».

В числе горожан оказались и футболисты «Зенита» также возложившие цветы к памятнику.

- Игроки и тренеры чемпионов России, воспитанники юношеской академии, а также женская команда «Зенита» возложили цветы к Вечному огню у монумента «Мать-Родина» и почтили память павших минутой молчания, - сообщает клубная пресс-служба.

Корзину с цветами от клуба принесли к монументу нападающий Артем Дзюба и капитан «Зенита», хорват Деян Ловрен.

Напомним, что возложение цветов на Пискаревском кладбище, где покоится около полумиллиона жертв войны, является ежегодной традицией для футбольного клуба.