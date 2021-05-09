Почти пять тысяч человек и более 100 единиц техники приняли участие в параде Победы в Петербурге

4800 человек приняли участие в параде Победы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Почти пять тысяч человек прошли в парадном строю по Дворцовой площади Петербурга. Власти города подвели итоги утренних мероприятий в центре города и рассказали об участниках парада Победы.

- На парад были приглашены более 200 ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла. Перед ними торжественным строем промаршировали более 4,8 тысяч военнослужащих Западного военного округа, курсантов военных учебных заведений, учебных заведений правоохранительных органов и других силовых структур, кадетов, юнармейцев

Колонну военной техники из 124 единиц возглавил знаменитый танк Т-34, а за ним прошли современные собратья Т-72Б3, а также бронемашины «Тигр»и «Тайфун», бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82, а также другие образцы современного вооружения.

Завершил парад проход на малой высоте 30 военных самолетов и вертолетов.