Неизвестный сжег могилу блокадницы за пару часов до Дня Победы в Петербурге

Жители Красного Села возмущены сгоревшими могилами на верхнем городском кладбище. Фото: vk.com/trashks

Жители Красного Села в Петербурге возмущены поступком неизвестного, который сжег несколько могил на местном кладбище. В итоге пострадало убранство места захоронения блокадницы Ленинграда. Как видно на фотографиях с места, опубликованных в сообществе «Убежище. Красное Село» во «Вконтакте», уничтожены венки и некоторые деревянные кресты.

По словам очевидцев, огонь уничтожил венки, а местами и кресты. Фото: vk.com/trashks

- Абсолютно немыслимое, ничем необъяснимое и дикое преступление было совершено вчера в Красном Селе, на верхнем кладбище за пару часов до Дня Победы. Ровно месяц назад подобное злодеяние совершили у арки Победы. Тогда некая женщина дважды подходила к венкам и поджигала их, - пишет очевидец.

Есть версия, что пожар мог произойти случайно - от свечки. Фото: vk.com/trashks

Впрочем, некоторые подписчики отстаивают в комментариях версию, что поджога не было – огонь мог перекинуться на какой-нибудь венок от свечки или лампады.