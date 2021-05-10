33 автобуса дополнительно выйдут на маршруты в день Радоницы в Петербурге

Смольный запустит дополнительный транспорт до кладбищ в Радоницу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге увеличат количество наземного общественного транспорта в день Радоницы, 11 мая. Жители Северной столицы традиционно пойдут поминать усопших на кладбища. Поэтому на маршруты выдут дополнительные автобусы, трамваи и троллейбусы.

- Усиливается движение транспорта на следующих маршрутах: автобусы №№ 90, 195 (к Южному кладбищу); автобусы №№ 397, 398 (к Северному кладбищу); автобусы № 138 (к Крематорию); автобусы № 347 (к Иликовскому кладбищу); автобусы № 382 (к Казанскому кладбищу); трамваи №№ 27, 43; троллейбусы №№ 9, 20, 38, 40, - сообщает пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

В итоге к городским кладбищам поедут 33 дополнительных автобуса, 4 трамвая и 8 троллейбусов.