Петербурженка нашла мешок с костями в Полежаевском парке

Строительный мешок с костями нашли в Полежаевском парке в Петербурге. Фото: spb.sledcom.ru

Жительница Санкт-Петербурга наткнулась на мешок с костями 9 мая в Полежаевском парке в Красносельском районе. Напуганная женщина сообщила о страшной находке в полицию. Сотрудники МВД прибыли на место и установили, что кто-то скинул останки неизвестного происхождения в строительный мешок.

- Внутри лежали кости, но их принадлежность на глаз установить нереально. Сейчас их изучают в морге, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

СК уже заинтересовался находкой и проводит доследственную проверку. Только после всестороннего изучения костей примут процессуальное решение.

- В данный момент сотрудники Следственного комитета осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливаются все обстоятельства происшедшего, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.