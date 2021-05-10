Полиция Петербурга ищет родителей избитой 7-летней девочки, брошенной в кафе

В Петербурге нашли избитую 7-летнюю девочку, брошенную в кафе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские разыскивают горе-родителей 7-летней девочки, брошенной в общепите в Невском районе. Как рассказала малышка сотрудникам МВД, она зашла в кафе вместе с братом, но он позднее убежал гулять со своими друзьями. В итоге девочка осталась одна в незнакомом месте. На нее обратили внимание сотрудники общепита и сообщили об этом в полицию.

- Девочку зовут Юля. Фамилию не помнит, адрес дома тоже, но говорит, что может показать визуально. Рассказала, что родители выпивают. Ее рост 110 см, худая, светлые волосы, одета в розовую куртку в горошек и темные лосины с резиновыми сапогами, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Ребенка доставили в детскую больницу для осмотра и не зря – медики нашли на ее теле множественные гематомы. Били девочку и по лицу, и по спине, и по рукам с ногами. Сейчас полицейские устанавливают личность ребенка и параллельно ищут ее мать с отцом.