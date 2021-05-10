В Выборге строгий отец заковал в наручники сбежавшую 18-летнюю дочь

Несколько мужчин похитили девушку в Выборге, заковав ее в наручники. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Выборге очевидцы заметили, как несколько людей заковали в наручники красавицу-блондинку, прятавшуюся около Сторожевой башни. После этого крепкие мужчины силой посадили девушку в иномарку и увезли в неизвестном направлении. Полиция, узнав о происшествии, выяснила, что таким странным образом строгий отец решил вернуть домой сбежавшую дочь.

- 9 мая в местный отдел МВД поступило сообщение о том, что несколько лиц славянской внешности пересадили заплаканную девушку из «Ниссана» в «Тойоту», заковав в наручники. Позже владелец машины сам позвонил в полицию и рассказал, что это он забрал свою дочь домой. Мужчина пояснил, что в их семье имеются проблемы, 18-летняя девушка постоянно уходит из дома, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

По факту происшествия проводится проверка, действиям отца дадут правовую оценку.