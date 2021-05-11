До +24 градусов и солнечно обещают в Петербурге 11 мая

11 мая в Петербурге будет очень тепло. Фото: Артем КИЛЬКИН

Настоящее летнее тепло, а для весны - так вообще жара, пришло в Петербург. Уже накануне термометры показывали около +20 градусов, а сегодня в городе будет и того теплее. Синоптики обещают ясную погоду и до +24 в течение дня.

- 11 мая в Петербурге ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха составит +22...+24 градуса. На побережье Финского залива - от +16 до +18. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Спасибо за приятную погоду надо сказать теплому атмосферному фронту, пришедшему в Северную столицу 10 мая. Его усилиями высокая для первой половины мая температура задержится в городе и на среду, однако 12 числа синоптики уже прогнозируют небольшие дожди.