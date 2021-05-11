99-летнего ветерана войны ограбили после салюта 9 мая

Полиция ищет высокого мужчину, ограбившего ветерана 9 мая. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Василеостровского района ищет грабителя, который вечером 9 мая ограбил 99-летнего ветерана войны. Злоумышленник сорвал с пенсионера золотую цепочку с крестиком и убежал. Потерпевший позвонил по 02.

- 9 мая в 22:48 в дежурную часть ГУ МВД поступило сообщение мужчины 1922 года рождения о грабеже в подъезде дома 28 по проспекту Кима, - сообщает пресс-служба Главка.

Приехавшим на место оперативникам ветеран рассказал, что около половины одиннадцатого вечера на него напал неизвестный мужчина. По данным источника «КП-Петербург», преступник был ростом около 180 сантиметров и в серой куртке. На вид ему 30-40 лет. Других примет пенсионер не запомнил. «Пробивка» отпечатков пальцев по базе ничего полиции не дала.

Ущерб ветеран оценил в 100 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».