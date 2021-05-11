Петербуржец жестоко избил 93-летнего пенсионера

В Петербурге 93-летнего пенсионера пытался убить сожитель его дочери Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина жестоко избил отца своей возлюбленной, 93-летнего пенсионера накануне Дня Победы. В воскресенье, 9 мая 2021 года, пожилой мужчина позвонил в полицию и рассказал о происшествии.

- Пенсионер пояснил, что около полудня 8 мая сожитель ее дочери в квартире дома 18/1 по улице Доблести несколько раз ударил его по голове и в область сердца, а также угрожал убийством, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавшего пенсионера госпитализировали в больницу №26. У него ушибы, в также травма головы. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Подозреваемого задержали и возбудили два уголовных дела об угрозах убийством, а также покушении на убийство. Сейчас мужчина находится под стражей.