Поезд сбил насмерть мужчину на скутере в Ленобласти

Мужчина на скутере попал под поезд в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области под поезд попал мужчина на скутере. Трагедия произошла в шестом часу вечера понедельника, 10 мая 2021 года, на железнодорожной станции Трубниково в Тосненском районе. Водитель двухколесного транспорта переезжал пути, проигнорировал запрещающий сигнал светофора.

- 40-летний мужчина на скутере ехал через железнодорожные пути как раз перед поездом, следовавшим из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород. Машинист, увидев человека, начал подавать звуковые и световые сигналы, а также применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, - рассказали в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Мужчина скончался на месте, а обломки скутера отлетели в сторону и попали прямиком в 74-летнюю пенсионерку, стоявшую неподалеку. Петербурженку госпитализировали с больницу с рваной раной головы.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка.