Год поисков без вести пропавшего пенсионера в Ленобласти закончился трагедией

В Ленобласти завершились поиски без вести пропавшего пенсионера Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области завершились поиски пенсионера из Санкт-Петербурга, который почти год считался без вести пропавшим. В девятом часу вечера в понедельник, 10 мая 2021 года, в полицию позвонил мужчина, который рассказал, что рядом с деревней Аропаккузи Ломоносовского района нашел истлевший труп.

- Тело находилось на опушке на границе между полем и лесом. При осмотре специалисты заметили значительные изменения кожных покровов. Судя по всему, труп находился на опушке длительное время, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В одежде умершего был обнаружен паспорт на имя 86-летнего мужчины, который числился без вести пропавшим с 26 мая 2020 года.

Тело было направлено в морг на обследование, а материалы дела переданы в следственный комитет.