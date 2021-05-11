Движение трамваев по Кронверкскому проспекту закроют из-за праздника Ураза-байрам

Движение у мечети ограничат утром 13 мая. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Утром 13 мая будет закрыто движение трамваев по Кронверкскому проспекту. Об этом сообщает пресс-службы петербургского «Горэлектротранса». Причиной ограничений станет торжественное богослужение по случаю праздника Ураза-байрам.

- В связи с проведением праздничных мероприятий в Соборной Мечети Санкт-Петербурга 13 мая, с 03:45 до 06:00 закрывается трамвайное движение по Кронверкскому проспекту, - уточняют на предприятии.

По этой причине трамвай № 6 будет следовать от конечной станции «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до остановки «19-я линия В.О.». Трамвай № 40 пойдет по двум трассам:

- от конечной станции «Тихорецкий проспект» по действующей трассе до улицы Льва Толстого, далее по улице Чапаева, Гренадерскому мосту, Большому Сампсониевскому проспекту, улице Смолячкова до остановки «Станция метро "Выборгская"» (обратно: по Лесному проспекту и Гренадерской улице);

- от конечной станции «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до остановки «19-я линия В.О.».