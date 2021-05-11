Петербургский метрополитен не будет работать ночью в День города

Работу метро в День города продлевать не планируют. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургский метрополитен не будет продлевать работу в ночь после Дня города. Несмотря на планируемые праздничные мероприятия, подземка закроет двери для пассажиров как обычно, по действующему графику.

- На День города метро будет работать в обычном режиме, - заявили «Невским новостям» в пресс-службе метрополитена.

Там отметили, что также возможны ограничения по фактическому пассажиропотоку на вход в вестибюли станций, как это было 9 мая, например.

Напомним, что ближайшие к центру города станции метро закрываются ближе к половине первого ночи. При этом Вестибюль 1 станции Невский проспект закрывает двери уже в 23:00. А «Адмиралтейская», к примеру, в 0:24.

Напомним, что днем основания Петербурга считается 27 мая. В нынешнем году он выпадает на четверг.