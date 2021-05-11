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Происшествия11 мая 2021 17:08

Кусок лепнины упал на голову женщине в центре Петербурга

Прокуратура начала проверку соблюдения жилищного законодательства
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Прокуратура начала проверку после падения лепнины на женщину на Малой Морской

Прокуратура начала проверку после падения лепнины на женщину на Малой Морской

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В центре Санкт-Петербурга во вторник, 11 мая 2021 года, кусок лепнины оторвался от фасада дома №8 на Малой Морской улице и прилетел прямо на голову женщине. Пострадавшую сразу же госпитализировали, а проверкой инцидента занялась прокуратура.

- Прокуратура Центрального района организовала проверку соблюдения жилищного законодательства. Поводом для проверки стало обрушения элементов лепнины с фасада многоквартирного дома на Малой Морской улице, - сообщили в ведомстве.

Известно, что управлением и обслуживанием данного дома занимается ЖСК №2 Центрального района. Сейчас инспекторы оценят соблюдение требований жилищного законодательства со стороны управляющей компании, в том числе качество и полноту технического обслуживания фасада здания. После этого будет принято решение.

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