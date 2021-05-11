В Ленобласти разыскивают бесследно пропавшую многодетную мать

Мать троих детей пропала в Ленобласти. Фото: СОЦСЕТИ

В Ленинградской области разыскивают многодетную мать Екатерину Ласкар, жительницу поселка Оредеж в Лужском районе. От женщины нет никаких вестей с утра 9 мая. По информации источника «КП-Петербург» из правоохранительных органов, Екатерина должна была вернуться домой после дежурства в районной больнице, где она работает педиатром. Но трое детей так и не дождались маму в праздничный день. На следующее утро в полицию пошел обеспокоенный муж женщины.

Ориентировка на женщину. Фото: vk.com/lizaalert_piter

- По словам супруга, особая примета следующая – в правом ухе у нее несколько сережек. В остальном на вид ей 30 лет, рост 167 см, телосложение худощавое, европейский тип лица, брови узкие, карие глаза, темные, прямые и длинные волосы. Во что жена была одета, муж не знает, - сообщает источник.

К поискам женщины подключились и волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Если вам что-либо известно о местонахождении матери троих детей, просьба срочно позвонить по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.