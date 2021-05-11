Ученые СПбПУ прогнозируют рост продаж электромобилей в России

Петербургские ученые прогнозируют рост рынка электротранспорта в России. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ученые петербургского Политеха прогнозируют, что в следующие годы в России значительно вырастут продажи электромобилей. Исследователи представили экспертно-аналитический доклад, в котором рассказывается о трех сценариях развития рынка. В лучшем случае доля электроавто к 2025 году составит уже 18%, это 360 тысяч машин, а к 2020 году – 30%.

- Многое будет завесить от следующих факторов: влияние электротранспорта на декарбонизацию и энергобаланс, потребительский спрос и стоимость владения электромобилем, развитие сопутствующих технологий и рынков, государственная политика, - сообщается на сайте СПбПУ, на страницах которого опубликован доклад.

По словам проректора вуза Алексея Боровка, пока что Россия находится на «нулевой» отметке по развитию электротранспорта. Если в ближайшие годы страна обратит пристальный взор на этот рынок, то его емкость может достичь 7,5 трлн рублей.