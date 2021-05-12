Автосервис загорелся ночью в Курортном районе Санкт-Петербурга

В Петербурге посреди ночи загорелся автосервис в Курортном районе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Курортном районе Санкт-Петербурга загорелся автосервис. Очевидцы сообщили в МЧС о пожаре в 22:18. Огонь грозит распространиться на большую территорию. К месту происшествия оперативно прибыли 20 спасателей.

- Пожар произошел в автосервисе, расположенном по адресу Любимая улица, дом 22. Станция техобслуживания одноэтажная, размером 8 на 40 метров, обшита железом по всей площади. К ликвидации привлечены 4 единицы техники и 20 человек личного состава, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Причины пожара устанавливаются. Сообщения о пострадавших к спасателям МЧС пока не поступали.