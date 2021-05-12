До +25 градусов потеплеет в Петербурге 12 мая

В наступившую среду в Петербурге будет тепло и солнечно. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Настоящая летняя погода установилась в Петербурге в первые рабочие дни после долгих майских праздников. Во вторник термометры показывали +24 градуса. Но и это не предел. В среду температура поднимется еще немного выше.

- 12 мая в Петербурге без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем составит +23...+25 градусов. На побережье Финского залива до +20. Атмосферное давление будет меняться мало, - сообщает городской гидрометцентр.

На 7:30 утра в Петербурге уже достаточно тепло - контрольные термометры показывают +16 градусов. Дует слабый восточный ветер, скоростью 1-3 метра в секунду. Давление составляет 767,1 мм ртутного столба, а влажность достигает всего 42%.Небо - ясное.

Очень теплая погода задержится в Петербурге еще на день, а в пятницу температура понизится до +20.