Смольный приостановил включение платы за капремонт в квитанции «Петроэлектросбыта»

Смольный разбирается с оплатой капремонта через "Петроэлектросбыт". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга приостановили действие договора, по которому плата ха капремонт включалась в квитанции «Петроэлектросбыта», а не «розовые» счета за коммунальные услуги, как было ранее. Порядок изменился с мая 2021 года, когда Фонд капремонта выбрал нового оператора для сбора средств. Однако одно важное условие выполнено не было.

- Была поставлена задача сделать так, чтобы комиссия составляла ноль процентов. То есть город планировал избавить петербуржцев от дополнительных трат при оплате взносов за капремонт, - сообщили газете «Петербургский дневник» в пресс-службе вице-губернатора Николая Бондаренко.

Однако новый оператор - Единый информационно-расчетный центр «Петроэлектросбыт» это условие не выполнил. Кроме того, петербуржцы, получившие новые квитанции, жалуются на неточности в них и непонятные задолженности.

- Сейчас договор приостановлен, печать квитанций не идет. Компании дали время, чтобы урегулировать этот вопрос, - отметили в администрации Петербурга.