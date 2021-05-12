«Лада» переехала девочку из детсада в Петербурге

Полиция ведет проверку после ДТП с девочкой из детсада. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

6-летняя воспитанница детского сада пострадала в Петербурге. Девочка попала под колеса машины, когда каталась на самокате на Ленинском проспекте. Водитель «Лады» не заметил ребенка и переехал его.

- 11 мая в 17:51 в полицию поступило сообщение от водителя автомобиля «Лада Ларгус» о том, что у дома 61 по Ленинскому он, двигаясь по территории автозаправки, не уступил дорогу и произвел наезд на девочку, которая двигалась на самокате справа налево по ходу движения машины, - уточняет источник «КП-Петербург».

В результате ДТП ребенок получил травмы головы и конечностей. Скорая помощь забрала девочку с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом правого предплечья. Состояние пострадавшей оценивается как средне-тяжелое.

По факту происшествия проводится проверка.