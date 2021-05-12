Температурный рекорд 58-летней давности может быть побит в Петербурге

Жара может побить 58-летний рекорд в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербург идет на температурный рекорд. Причем не абы какой - а более, чем полувековой давности. Об этом «Комсомольской правде» рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- Днем 12 мая в Санкт-Петербурге ожидается до 26 градусов тепла. Готовимся к побитию 58-летнего рекорда. В 1963 году было +26,6, - отметил специалист городского гидрометцентра.

Впрочем, пока, по состоянию на 13:30, контрольные термометры показывают «всего лишь» 25,8, что вообще-то соответствует температуре июля, но никак не начала мая. Ну а окончательные цифры будут известны после 21:00, когда со всех измерительных приборов будут сняты итоговые показатели.

При этом дальнейшей жары синоптики не прогнозируют. 13 мая будет уже не выше +23 градусов, а в пятницу и того меньше - только +20.