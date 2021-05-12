Депутаты предложили прекратить отопительный сезон в Петербурге

Жара на улице и в квартирах. Петербуржцы жалуются на работающее отопление при +25 за окном. Фото: Петр КИБЕР

За окном +26, температура бьет полувековые рекорды, а в квартирах жителей Петербурга до сих пор «шпарят» батареи. В профильных комитетах на обращения отвечать не спешат, поэтому горожане пошли за помощью к депутатам. А те, в свою очередь, написали запрос губернатору.

- С наступлением теплых дней мы стали получать многочисленные обращения граждан с жалобами на духоту в их квартирах. Во многих домах центральное отопление работает буквально на «зимнюю» мощность, когда на улице температура доходит до 25 градусов тепла, - заявил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

По его словам, подобная ситуация складывается регулярно и явление уже даже получило собственное петербургское название «перетоп».

Депутаты призывают губернатора воздействовать на профильные ведомства, чтобы те заранее смотрели прогноз погоды и отключали батареи не по календарю, а по реальной температуре.

- Если вновь станет холодно – можно дать тепло, чтобы дети не мерзли. Нужно своевременно реагировать на долгосрочное изменение погоды, - отметил глава парламента.